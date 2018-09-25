Юлия Пересильд и Марина Александрова примут участие в забеге "Патрики бегут" в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Благотворительный забег "Патрики бегут" пройдет в субботу в Москве на Патриарших прудах. В нем примут участие актрисы Юлия Пересильд, Марина Александрова и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе проекта.

"29 сентября Патриаршие пруды на несколько часов превратятся в спортивные дистанции для любителей бега. Пятый год подряд в историческом центре Москвы по инициативе комьюнити для жителей и гостей Патриарших Patrki Daily проходит забег #Патрикибегут в поддержку благотворительного фонда помощи детям с органическими поражениями ЦНС "Галчонок", - отметили в пресс-службе. - Юлия Пересильд, Марина Александрова и Дмитрий Хрусталев примут участие в забеге".

"Мы проводим забег" Патрики бегут" в 11-й раз, и это стало уже доброй традицией и местом встречи друзей " Галчонка". Каждый раз к нам присоединяется все больше и больше единомышленников, в прошлый раз мы собрали 400 тыс. рублей в рамках забега. Надеюсь, что в этот раз нам удастся преодолеть эту планку. Ждем всех на Патриарших прудах 29 сентября в 9:00", - сказала президент Фонда "Галчонок" Елизавета Муравкина.

Организаторы подчеркнули, что впервые вместе со всеми участниками на старт выйдут подопечные фонда. "Нам хочется все больше и глубже внедрять инклюзию, поэтому в этом году впервые наши детки станут гостями забега и примут участие в инклюзивном параде. Это очень здорово, что мы все вместе собираемся уже много лет ради хорошего, благого дела", - отметила учредитель Фонда "Галчонок" Юлия Пересильд.

Среди звездных участников этого года - Дмитрий Хрусталев, Елена Николаева, Павел Акимкин, Мария Аниканова, Дмитрий Захаров, Александра Колтон, Мария Крылова и многие другие. Забег будет проходить по трем дистанциям: на 3 км и 5 км, маршрут которых пройдет по переулкам и улицам района, а также на 450 м вокруг Патриарших прудов для детей.

У участников забега этого года будет возможность лично поговорить о кино, театре и спорте с актрисами, обладательницами национальных кинопремий Юлией Пересильд и Мариной Александровой после окончания забега в одном из московских кафе. Для этого нужно принять участие в розыгрыше, сделав пожертвование через онлайн площадку по сбору средств на благотворительность Starville. Все собранные средства будут переданы "Галчонку" на реализацию проектов фонда.

История и цели забега

Забег стартовал в 2013 году как объединяющая благотворительная инициатива жителей Патриарших, которые регулярно занимаются бегом. Сейчас забеги проходят в мае с открытием бегового сезона и в сентябре, закрывая его. Участники акции осуществляют благотворительные взносы при регистрации на забег. Средства от забегов передаются в фонд "Галчонок".