Отопительный сезон в Москве начался досрочно из-за прихода холодов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московские власти приняли решение о досрочном начале отопительного сезона в столице в связи с быстрым приходом холодов. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В соответствии с действующими нормативами тепло подается в здания и учреждения, если температура наружного воздуха в течение пяти суток ниже восьми градусов. Но учитывая, что достаточно быстро наступили такие прохладные дни, мэром города Сергеем Собяниным было принято решение осуществить запуск тепла значительно раньше", - сказал он в видеообращении, опубликованном на странице комплекса городского хозяйства в Facebook.

По словам Бирюкова, подача тепла началась в Москве с 25 сентября и будет происходить в течение пяти дней. Он отметил, что отопление в первую очередь будет подаваться в соцучреждения. "Работа [по подаче отопления] идет не только в старых границах Москвы, но и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов", - добавил заммэра.

Первые холода, сопровождающееся дождями и грозами, после затяжного тепла в Москву пришли под утро 23 сентября. В этот день столбики термометров показали 14-16 градусов тепла. Во вторник и среду, говорится на сайте мэрии и правительства Москвы, они опустятся до 9-13 градусов выше нуля, ночь со вторника на среду станет самой холодной с начала осени. При этом ожидается, что температура упадет до 1-6 градусов, будет идти снег с дождем.