В Московском регионе ожидается ветреная погода

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе не превысит 13 градусов тепла, в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 м/с, ночью - до 20 м/с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем термометры в Москве покажут 10-12 градусов. "Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении. В ночь на четверг температура воздуха в столице опустится до 4-6 градусов.

В Подмосковье днем будет от 8 до 13 градусов тепла, ночью от 1 до 6 градусов. В дневные часы ожидается ветер западной четверти скоростью 6-11 м/с с порывами до 15 м/с. Ночью синоптики прогнозируют юго-западный, западный ветер 7-12 м/с с порывами до 20 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

26 сентября в Московском регионе сохранится желтый уровень опасности из-за сильного ветра.