Здание фабрики-кухни московского завода "Динамо" признали памятником архитектуры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Здание фабрики-столовой московского завода "Динамо", построенное в 1935 году, признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

Здание столовой, выполненное в стиле конструктивизма, находится на улице Ленинская Слобода. Оно было построено по проекту специалистов Архитектурно-строительного института.

"Особую ценность представляет конструктивистский стиль данного памятника: здание формирует историческую среду и является ее неотъемлемым элементом <...> Фасады здания до сих пор сохраняют оригинальный облик - скругленные стены, широкие прямоугольные оконные проемы, словно прорезающие плоскости стен, которые отделаны штукатуркой с мраморной крошкой", - сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Сейчас в здании находятся магазины, офисы и кафе. Первоначальная планировка столовой была утрачена.

Теперь здание бывшей фабрики-кухни нельзя снести или изменить его исторический облик, а все ремонтные и реставрационные работы могут проводиться только под контролем специалистов департамента культурного наследия.