Скорость движения транспорта около аэропорта Внуково возрастет за счет новой разметки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Обновление разметки на Киевском шоссе позволит увеличить скорость движения транспорта около аэропорта Внуково, а также на других участках дороги за счет создания двух дополнительных рядов. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"На участке шоссе от Родниковой улицы до улицы Адмирала Корнилова по направлению в центр добавят еще одну полосу за счет сужения других рядов <...> Выделенная полоса для общественного транспорта, проходящая по этому участку, сохранится. Благодаря переразметке на участке от аэропорта Внуково до улицы Адмирала Корнилова исчезнут так называемые бутылочные горлышки", - говорится в сообщении.

Кроме того, разметку обновят на съезде и выезде из города Московского, появится второй ряд для автомобилей по направлению в центр. Дополнительные полосы на указанных участках появятся в октябре.

"Изменение организации дорожного движения на Киевском шоссе позволит увеличить скорость движения транспорта по этой магистрали. Безопасность дорожного движения из-за этих изменений не снизится", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.