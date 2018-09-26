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Электрички на Горьковском направлении МЖД следуют с увеличенным интервалом

Поезда задерживаются по техническим причинам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пригородные поезда Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом утром в среду, однако железнодорожники уже начали вводить их в график. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам на Горьковском направлении Московской железной дороги несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом в сторону Москвы и области", - сообщили в пресс-службе. В МЖД отметили, что диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые усилия, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график.

"По техническим причинам поезда из Москвы следуют с опозданием на 15 минут. Поезда от 2 платформы (откуда отправляются электрички Железнодорожная - Москва) опаздывают на неопределенное время", - объявил диспетчер станции Железнодорожная.

Согласно объявлениям диспетчера, проходящие поезда в сторону Москвы следуют по расписанию.

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