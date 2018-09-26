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Смертность от инфаркта в Москве снизилась в три раза за последние шесть лет

Уровень госпитальной летальности от него составляет чуть больше 6%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Смертность от инфаркта в Москве снизилась втрое за последние шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В департаменте отметили, что сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности населения в мире. "За последние шесть лет количество ежегодно умирающих от инфаркта больных снизилось в 3 раза, а уровень госпитальной летальности от него составляет чуть больше 6%, что соответствует ведущим европейским странам", - сказали в пресс-службе.

При этом, как сообщили в департаменте, доля пациентов, которым выполняется стентирование сосудов, за последние пять лет увеличилась в Москве с 15% до 78%.

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