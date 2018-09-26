Количество долгостроев в Москве уменьшилось в 2018 году на 10%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Количество объектов незавершенного строительства в Москве сократилось в 2018 году на 29 объектов, сообщает в среду пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"С января из перечня долгостроев исключили 29 объектов, в том числе 11 объектов в III квартале. В этом году введены в эксплуатацию 10 объектов, от недостроенных сооружений освобождено восемь площадок, разрешения на строительство выданы по 11 объектам", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина.

По его словам, в департаменте создана оперативная рабочая группа, которая по поручению мэра столицы Сергея Собянина с 2011 года работает над сокращенем объектов незавершенного строительства. Число долгостроев с 2011 года сократилось с 710 до 263.

В частности, сдвинулось с мертвой точки возведение общественно-делового комплекса на пересечении Садово-Спасской улицы с проспектом академика Сахарова. Кроме того, достроят гаражный комплекс на 16-й Парковой улице, отель с подземной автостоянкой в Холодильном переулке и другие объекты, уточнил руководитель департамента.

По информации пресс-службы, больше всего объектов незавершенного строительства в ЦАО - 44, меньше всего - в Зеленограде (9).