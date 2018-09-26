Московские байкеры закроют сезон осенним мотопарадом 13 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый осенний фестиваль байкеров состоится в Москве 13 октября. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду на своей странице в Twitter.

"13 октября проведем в Москве первый осенний мотофестиваль: так байкеры закроют свой сезон. Будет мотопарад, который мы хотим сделать традиционным", - написал Собянин.