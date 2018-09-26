ФАС обнаружила картельный сговор на госзакупках по благоустройству Москвы на 1 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило картельный сговор между двумя компаниями, участвующими в аукционах по благоустройству территорий и установке объектов дорожного хозяйства в столице. Об этом сообщается на сайте управления.

Отмечается, что сговор обнаружен между компаниями ООО "СК Империал" и ООО "Концепт-Строй", принявшими участие в шести аукционах в 2017 году, которые были организованы ГУП "Мосремонт" и ГКУ "Дирекция капитального ремонта". Общая начальная цена контрактов составила более 1,2 млрд рублей. "Управление выяснило, что компании в ходе торгов подали по несколько ценовых предложений и прекратили конкурентные действия между собой, что привело к незначительному снижению цены контрактов", - отмечают в УФАС.

Так, действия компаний позволили ООО "СК Империал" заключить все контракты со снижением цен от 3% до 5% от начальных. В результате общая сумма контрактов составила 1,1 млрд рублей. В отношении компаний возбуждено дело по признакам нарушения требований федерального закона "О защите конкуренции".

"Ответственность за указанное нарушение <...> влечет наложение административного штрафа", - уточнили в ведомстве.

Основным видом деятельности ООО "СК Империал" является строительство жилых и нежилых зданий, компания работает на рынке строительства восемь лет. ООО "Концепт-Строй", в основном, занимается строительными отделочными работами, компания присутствует на рынке семь лет.