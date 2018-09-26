Музей Скрябина отметит юбилей фестивалем "100 лет притяжения"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "100 лет притяжения" в честь векового юбилея Мемориального музея Александра Скрябина пройдет с октября 2018 года по январь 2019 года и объединит выставки, мультимедийные концерты, лекции, творческие встречи и мастер-классы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В цикле вечеров "Великие имена" пианисты посвятят концерты всемирно известным музыкантам, выступавшим в стенах музея на протяжении прошедшего столетия. "Яркие концертные программы представят лауреаты стипендии имени Скрябина, вот уже 25 лет ежегодно вручаемой в музее композитора. Особые музыкальные вечера подготовили и представители международных скрябинских обществ из Франции, Италии, Нидерландов, США и Болгарии", - отметили в музее.

По традиции, с праздничным концертом в канун Нового года выступит солистка Московской филармонии Екатерина Мечетина. Творческие встречи проведут пианист Николай Луганский, композиторы Владимир Мартынов и Кузьма Бодров. Музей представит циклы лекций о творчестве Скрябина, искусстве Серебряного века и об истории новой музыки.

"Главным событием юбилейного фестиваля станет масштабная выставка "100 лет притяжения", которая превратит пространство музея в мультидисциплинарную инсталляцию-путешествие по самым ярким страницам вековой истории мемориальной квартиры русского гения", - сообщили в пресс- службе.

Александр Скрябин (1872-1915) - русский композитор и пианист. Автор музыкальных поэм "Прометей", "К пламени", "Поэма экстаза" и других. Мемориальный музей А. Н. Скрябина был открыт в Москве в 1918 году. Он расположен между Старым и Новым Арбатом в особняке начала XIX века, где на втором этаже с 1912 года арендовал квартиру композитор.