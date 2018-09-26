Входы в департаменты Москвы могут оборудоваться системой распознавания лиц

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы тестирует пилотный проект по внедрению системы искусственного интеллекта в камеры видеонаблюдения, которая распознает сотрудников ведомства на входе в офис по биометрии лица. В случае успешного тестирования, данная система может быть распространена и в других столичных департаментах, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя ДИТ Александр Горбатько.

"Сейчас биометрию мы тестируем у себя в офисе: когда вы подходите к двери, система искусственного интеллекта распознает вас с помощью видеокамеры, и дверь автоматически открывается. У нас есть запрос на эту систему от других департаментов, и технически это сделать несложно, но прежде чем предлагать им такую услугу, мы должны оттестировать сервис на себе", - сказал Горбатько.

Ранее сообщалось, что власти Москвы с нового учебного года планируют с целью повышения безопасности апробировать пилотный проект, в рамках которого столичные школы будут оборудованы системой видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.