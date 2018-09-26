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Музей музыки в Москве запустит авторские экскурсии "Открывая Чайковского"

Мероприятия в Музее "П.И. Чайковский и Москва" будут проходить в последний четверг каждого месяца

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки (РНММ) проведет цикл ежемесячных экскурсий с одним из ведущих специалистов в России по жизни и творчеству Петра Чайковского, кандидатом искусствоведения Александром Комаровым. Об этом сообщили в пресс-службе РНММ.

"Цикл авторских экскурсий по выставке "Чайковский и Мир" не случайно получил название "Открывая Чайковского". Во время встреч старший научный сотрудник Музея музыки, кандидат искусствоведения Александр Комаров поможет по-новому взглянуть на великое наследие композитора в целом и частностях, узнать новое о знаменитых произведениях Чайковского и познакомиться с ранее неизвестными его музыкальными и литературными работами, недавно открытыми в фондах музея", - пояснили в музее.

Экскурсии в Музее "П. И. Чайковский и Москва" будут проходить в последний четверг каждого месяца. Темой первой встречи, 27 сентября, станут рукописи маэстро, источники текста и документы истории.

Экспозиция "Чайковский и мир" в музее "Чайковский и Москва" была создана к 175-летию композитора. В ее основу легли подлинные авторские рукописи произведений и письма Чайковского.

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РоссияЧайковский, Петр Ильич
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