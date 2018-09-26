Врачи проведут лекции о заболеваниях сердца в поликлиниках Москвы 28 и 29 сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Врачи 22 поликлиник и консультативно-диагностических центров Москвы проведут лекции для всех желающих о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 28 и 29 сентября. Образовательные мероприятия пройдут в рамках Всемирного дня сердца, сообщается в среду в пресс-релизе департамента здравоохранения города.

"Ежегодно 29 сентября в столице отмечается Всемирный день сердца. Так, 28 и 29 сентября во всех центрах здоровья московских поликлиник пройдут дни открытых дверей. В 22 поликлиниках и консультативно-диагностических центрах города врачи прочтут лекции о профилактике сердечно- сосудистых заболеваний", - говорится в сообщении.

Список лекций опубликован на официальном сайте ведомства. Также в эти дни москвичи смогут посетить отделение медицинской профилактики, проконсультироваться с терапевтами и кардиологами, научиться самостоятельно измерять и контролировать артериальное давление.

Кроме того, департамент здравоохранения подготовил программу для детей "Сердце для жизни", в рамках которой детские окружные кардиологи 27-29 сентября будут измерять ребенку давление, частоту сердечных сокращений, определять уровень насыщения крови кислородом. Будут организованы лекции для родителей по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в детском возрасте, качества жизни и психологических особенностей детей с такими заболеваниями.

Всемирный день сердца был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали ООН, Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО. Первоначально Всемирный день сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата - 29 сентября. В России этот день и вся последующая неделя называются национальной неделей здорового сердца.