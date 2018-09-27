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В Москве ожидается пасмурная погода

Порывы ветра будут достигать 18 м/с

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пасмурная погода с сильным ветром и температурой воздуха до 13 градусов тепла ожидается в Москве. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем столбики термометров в Москве не поднимутся выше 11-13 градусов. "Облачно с прояснениями. Небольшой дождь", - отмечают синоптики. В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах 8-13 градусов.

Днем в Московском регионе ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/с, иногда порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Ночью в Москве температура опустится до 5-7 градусов, в Подмосковье - до 2-7 градусов. В области местами пройдет небольшой дождь. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В Московском регионе 27 сентября сохранится желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

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