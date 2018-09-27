В метро Москвы установят вторые двери, помогающие сохранить тепло

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вторые двери при входах на станции московского метро установят до 19 октября. Как сообщается на сайте столичной мэрии, более 3,8 тыс. таких дверей помогут сохранить тепло в подземке.

"С приходом низких ночных температур в вестибюлях станций также начали установку вторых дверей, которые помогают сохранить тепло. Весной и летом их убирают, чтобы станции проветривались. До 19 октября в подземке установят более 3,8 тыс. таких дверей", - говорится в сообщении.

Столичную подземку активно готовят к наступлению холодной погоды. Так, в порядок привели более 15,9 тыс. кв. м кровли вестибюлей станций, 14,7 тыс. кв. м фасадных стен зданий, 14,9 тыс. кв. м полов и стен в переходах, более 1 тыс. кв. м площадок при входе в вестибюли и более 1 тыс. кв. м лестниц. Для поддержания комфортной температуры для пассажиров в вестибюлях подготовили более 800 воздушно-тепловых завес, из которых идет теплый воздух. Специалисты также проверили обогрев ступеней и отремонтировали грязеприемники.

В преддверии холодов техосмотр проходит наземный транспорт и спецтехника (снегоуборочные машины и трамваи- снегоочистители). Там проверяют системы отопления, уплотнители дверей, форточки и люки, а также бортовые системы. Кроме того, специалисты осуществляют подготовку транспортной инфраструктуры (контактных сетей троллейбусов и трамвайных путей), а водителей ждет инструктаж по работе в сложных погодных условиях.

На девяти столичных вокзалах также начали подготовку к зимнему сезону: там устанавливают воздушно-тепловые завесы, приводят в порядок все платформы и привокзальные площади. Централизованное отопление планируют включить в начале октября.