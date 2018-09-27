Роспотребнадзор начал расследование из-за замутнения водопроводной воды в Новой Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве начало административное расследование в отношении АО "Мосводоканал" и администрации поселения Сосенское в связи с информацией об ухудшении качества водопроводной воды в поселке Коммунарка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Специалистами территориального отдела в настоящее время возбуждено административное расследование в отношении АО "Мосводоканал" и администрации поселения Сосенское по статье 6.5 ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде") и статье 8.5 ("Несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов") Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. В управлении добавили, что для юридических лиц штраф по этой статье может составить до 110 тыс. рублей.
Роспотребнадзор уже провел предварительное исследование водопроводной воды в Коммунарке и установил, что опасных для здоровья химических веществ в ней нет. Однако в пробах были превышены показатели мутности и содержания железа.
Специалисты ведомства подтвердили, что "Мосводоканал" организовал подвоз питьевой воды надлежащего качества населению. "Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в пресс-службе.
В управлении отметили, что напрямую в Роспотребнадзор данные об аварийных ситуациях, остановках производства или нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, не поступали. Об ухудшении качества водопроводной воды в Коммунарке специалисты узнали из социальных сетей.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях 26 сентября появилась информация, что в поселке Коммунарка с выходных есть проблемы с подачей холодной воды. По данным пользователей соцсетей, из кранов течет мутная вода с неприятным запахом. Вчера в "Мосводоканале" объяснили ситуацию промывкой труб распределительной сети холодного водоснабжения и отметили, что такая вода может тем не менее использоваться в хозяйственно-бытовых целях, поскольку не несет угрозы для здоровья людей.