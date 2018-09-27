Власти Москвы планируют привить от гриппа 60% населения и избежать эпидемии

"В этом году мы планируем в сезон 2018-2019 года привить более 60% москвичей, это в районе 7,6 млн человек <...> Если мы привьемся в том количестве, которое мы себе поставили как цель, то это позволит избежать эпидемии <...> около 16% уже привито ", - сказал она.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют привить 60% населения, что позволит избежать эпидемии гриппа. Кампания стартовала 20 августа, на данным момент прививку сделали более 16% жителей столицы, сообщила журналистам руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Елена Андреева.

Я прививок не боюсь: зачем нужна вакцинация и насколько она безопасна

Андреева добавила, что в прошлом году столице удалось избежать эпидемии, привив около 56% населения Москвы.

Вакцинация против сезонного гриппа пройдет в Москве до 28 октября. В масштабной кампании задействовано более 500 пунктов, включая все городские поликлиники, а также 70 центров госуслуг "Мои документы", 34 станции метро, Московского центрального кольца и пригородных железнодорожных станций. Впервые прививку можно сделать в 9 торговых центрах.

Вакцинация для граждан РФ осуществляется бесплатно, для вакцинации необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Непосредственно перед вакцинацией проводится медицинский осмотр. С полным списком адресов пунктов проведения вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.