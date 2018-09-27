Источник: продюсер цирка "Пилигрим" задержан за изнасилование несовершеннолетних

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Продюсер столичного цирка "Пилигрим" 40-летний Петр Луначарский задержан за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"26 сентября от матери девочки 2003 года рождения поступило сообщение о том, что ее ребенок ранее подвергся насильственным действия сексуального характера со стороны Луначарского. В ходе проверки этой информации было установлено, что это не единственный подобный эпизод в биографии продюсера. В 2014 году он совершил аналогичные действия с девочкой 2002 года рождения", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, Луначарский был задержан оперативниками в своей квартире в подмосковном Красногорске. "В отношении него возбуждены два уголовных дела. Оба - по части 4, пункт "б" статьи 132 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные по отношению к несовершеннолетнему"). Сейчас он арестован", - отметил источник ТАСС.