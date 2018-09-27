Самой старшей участнице "Московского долголетия" в октябре исполнится 102 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Самой старшей участнице пилотного проекта "Московское долголетие" - Валентине Ивановой из Савеловского района - в октябре исполнится 102 года. Женщина приостановила занятия по состоянию здоровья, но намерена их возобновить, сообщила журналистам первый заместитель Департамента труда и соцзащиты Москвы Ольга Грачева.

"В нашем проекте занималась 101-летняя участница, которой 16 октября исполнится 102 года. Это жительница Савеловского района, она принимала участие в программе "Здорово жить". <...> Сейчас она не занимается по состоянию здоровья", - сказала Грачева, добавив, что специалисты связались с Ивановой, чтобы узнать ее отношение к проекту, и женщина заявила о намерении продолжить занятия по программе "Здорово жить".

Грачева уточнила, что из действующих на сегодняшний день участников "Московского долголетия" самой старшей женщине - Лилии Павловой из района Новогиреево - 98 лет (занимается пением), самому старшему мужчине - Богдану Поповскому из района Сокол - 95 лет (повышает компьютерную грамотность).

Всего в пилотном проекте "Московское долголетие" приняли участие более 130 тыс. человек. Наибольшее число участников (около 23%) - люди в возрасте 60-65 лет, около 8% участников - люди старше 80 лет. Наиболее популярными у граждан пожилого возраста являются курсы информационных технологий, английского языка, общая физическая подготовка, фитнес и танцы.

Пилотный проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта. Над его созданием работали известные общественники, профессионалы в своих областях и активисты, занимающиеся вопросами поддержки старшего поколения. Цель проекта - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.