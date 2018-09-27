МЧС спасло около 1 тыс. человек с начала года при пожарах в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около тысячи человек спасено из огня в Москве с начала года. Как сообщил журналистам заместитель начальника Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по Москве Сергей Смыгалин, количество пожаров в этом году идет на спад.

"Нам удалось сократить количество пожаров в Москве с 3,6 тыс. до 3,5 тыс. за истекший период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом за истекший период 2018 года спасены из огня 925 человек, эвакуировано более 8,6 тыс. человек", - сказал он.

Смыгалин также отметил, что неосторожное обращение с огнем по-прежнему является основной причиной пожаров, не смотря на проведение постоянных профилактических мероприятий.