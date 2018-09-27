Участники "Московского долголетия" смогут вместе отпраздновать Новый год

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Самые активные участники пилотного проекта "Московское долголетие" смогут вместе провести новогоднюю ночь, сообщила журналистам первый заместитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Грачева.
"Скорее всего, у нас будет отдельная программа, посвященная встрече Нового года непосредственно в новогоднюю ночь. Почему встреча новогодней ночи? Многие люди, особенно люди пожилого возраста, одиноки, им никак нельзя в новогоднюю ночь оставаться одним, поэтому мы тоже будем стараться придумывать какие-то форматы с тем, чтобы они не были в состоянии одиночества", - сказала Грачева.
Она отметила, что вряд ли удастся собрать на одной площадке всех участников проекта, которых более 100 тыс., но для самых активных пенсионеров праздник будет обеспечен.
Пилотный проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта. Над его созданием работали известные общественники, профессионалы в своих областях и активисты, занимающиеся вопросами поддержки старшего поколения. Цель проекта - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.
С начала проекта в нем приняли участие более 130 тыс. человек. Наибольшее число участников (около 23%) - люди в возрасте 60-65 лет, около 8% участников - люди старше 80 лет. Наиболее популярными у граждан пожилого возраста являются курсы информационных технологий, английского языка, общая физическая подготовка, фитнес и танцы.