Московский зоопарк с 1 октября изменит режим работы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Время работы Московского зоопарка сократится на час с 1 октября, посетить зоосад можно будет с 09:00 до 18:00 мск. Об этом сообщается на сайте зоопарка.
"В связи с сокращением светового дня с 1 октября Московский зоопарк будет открыт для посещения с 09:00 до 18:00. Кассы будут работать с 09:00 до 17:00 мск, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть теплолюбивых животных зоопарка, которые обитали летом в открытых вольерах, переехали в утепленные помещения. Скоро в теплые дома переедут жирафы и зебры. "Самыми последними в свое зимнее жилище переедут фламинго: зиму эти громкоголосые птицы проведут в специальном теплом вольере, расположенном на Большом пруду", - отметили в зоопарке.
Кроме того, 28 сентября откроется обновленная экспозиция "Конфискат" в павильоне "Удивительный мир рептилий". Эта выставка посвящена одной из самых актуальных проблем современности - нелегальной торговле редкой фауной.