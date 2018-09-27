Ремонт на Даниловской и Новоданиловской набережных в Москве закончат к середине октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ремонт дорожного покрытия на Даниловской и Новоданиловской набережных Москвы-реки закончат в середине октября, работы начались 24 сентября, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
"На двух набережных Москвы-реки - Даниловской и Новоданиловской идет ремонт асфальтобетонного покрытия. Обновленная проезжая часть и тротуары появятся здесь к середине октября", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на Даниловской набережной уложат 30 тыс. кв. м покрытия, а на Новоданиловской - 32 тыс. кв. м., уже установили более 6 км нового бортового камня. Работы ведутся в дневное время суток с частичным ограничением движения. В сообщении отмечается, что после устройства верхнего слоя дорожного полотна в течение двух недель дорожные работники приступят к нанесению разметки.
Ремонт проводится в связи с истечением гарантийного срока службы и состоит из нескольких этапов: фрезерование старого покрытия проезжей части и тротуаров, ремонт дождеприемных и смотровых колодцев, разлив битумной эмульсии и укладка верхнего слоя дорожного полотна.
Набережные расположены в Южном округе Москвы в районах Даниловский и Донской. Вблизи расположены несколько бизнес-центров, в том числе "Чайка Плаза", "Даниловский форт", "Даниловская мануфактура".