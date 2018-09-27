Москва и регионы обсудят систему профобразования в рамках проекта "Школы городов России"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Представители системы образования Москвы 4 и 5 октября в рамках проекта "Школы городов России" поделятся с директорами и учителями из регионов страны опытом организации профильного образования и принципами финансирования школ, сообщил журналистам директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

"Четвертого и пятого октября на обучение в Москву приедут директора и учителя школ Ижевска, Твери и других городов. Коллеги из городов познакомятся с подходами к формуле финансирования московской системы образования, принципами построения московского рейтинга школ и теми условиями, которые созданы в столичных школах для реализации профильного и предпрофессионального образования", - сказал он.

На примере Москвы коллеги из других городов узнают о "равном доступе к равным возможностям" для школ - равном объеме финансирования всех учреждений и создании крупных образовательных организаций. Их также познакомят со столичным подходом к аттестации и с успешно реализованным проектом по созданию единой образовательной среды при помощи интеграции общего, профессионального и дополнительного образования. Кроме того, участникам расскажут о проекте "Московская электронная школа" и системе доплаты учителям за разработку образовательного контента.

Рытов также сообщил, что 23 и 24 октября обучение пройдет также в Выборге. Там будут представлены результаты объединения сельских и городских школ в образовательные комплексы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за последние несколько лет основные показатели системы образования города улучшились в два раза. Также в два раза увеличилось количество школ столицы, вошедших в ТОП-25 и ТОП-500 лучших школ страны. По результатам исследования Международной программы по оценке образовательных достижений PISA, в 2017 году Москва заняла одно из лидирующих мест в мире, а 100 школ города получили первые места в сопоставимых оценках других мировых образовательных систем.

Проект "Школы городов России" стартовал в 2017 году, его участниками стали представители систем образования из 60 городов страны. В рамках программы начальники региональных управлений образований очно и дистанционно обмениваются опытом в данной сфере.