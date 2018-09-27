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Один человек погиб в ДТП с участием трех машин на Киевском шоссе в Москве

В ГИБДД сообщили, что авария произошла у поворота на аэропорт Внуково

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате автоаварии с участием трех машин на 29-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

"Вечером 27 сентября на Киевском шоссе у поворота на аэропорт Внуково столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. В результате один человек погиб и один пострадал", - сообщили в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что пострадали три человека. "Они госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.

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