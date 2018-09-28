Информационные стойки в московском метро стали популярнее на 16%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 40 тыс. человек в августе воспользовались услугами информационных стоек "Живое общение" в московском метро, что на 16% больше, чем в январе, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Стойки на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) становятся популярным и привычным сервисом, позволяющим приобрести сувенир и получить консультацию по любому вопросу. В январе стойками воспользовались 34,6 тысячи человек, а в августе - более 40 тысяч пассажиров (рост 16%)", - сказал он.

Стойки "Живое общение" расположены на 13 станциях метро и 5 станциях МЦК. На стойках пассажиры могут получить консультацию о работе подземки, узнать о стоимости проезда, видах проездных билетов и ближайших достопримечательностях. Информацию сотрудники предоставляют на русском и английском языках.

Самой популярной в метро является стойка "Живое общение" на станции "Курская", с начала года сюда обратились более 40 тысяч человек. На МЦК пассажиры чаще всего обращаются на стойку на станции "Кутузовская" - с начала года здесь получено более 26 тысяч консультаций. Пассажиры чаще интересуются тарифами на проезд и спрашивают о ближайших достопримечательностях столицы.