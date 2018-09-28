Зал "Зарядье" в Москве будет устраивать бесплатные трансляции концертов на медиафасаде

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский концертный зал "Зарядье" будет устраивать бесплатные трансляции выступлений артистов на медиафасаде здания, который расположен на торце здания. Об этом сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.

"Зал "Зарядье" открывает сезон бесплатных уличных трансляций для посетителей парка. Мы решили начать с Энтони Стронга. На родине 33-летнего британца называют новой джазовой звездой Англии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало концерта состоится в 19:00 мск. В это же время начнется прямая трансляция концерта на медиафасаде, который установлен на торце недавно открывшегося концертного зала. Размер диджитал-экрана составляет 8 на 14 метров. Изображение на нем видно даже с парящего моста, а звучание джазовых композиций будет слышно по всей территории парка.

Кроме того, в 2019 году в концертном зале "Зарядье" начнет работать орган. По количеству регистров (85) он будет самым большим в Москве и вторым в России. 6 сентября в зале установили фасадные трубы органа, увидеть внешнюю часть инструмента можно уже сейчас. Фасадные трубы расположены над зрительскими местами бельэтажа сцены, а остальные части инструмента будут доставляться поэтапно, начиная с зимы 2019 года. Первые органные концерты в зале "Зарядье" пройдут в сентябре 2019 года.