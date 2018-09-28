Конференция в области образовательных технологий EdCrunch пройдет в Москве 1-2 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международная конференция по технологиям в образовании EdCrunch состоится в московском Центре международной торговли 1-2 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации "Российский учебник", которая является одним из партнеров мероприятия.

"В конференции примут участие более 20 тыс. участников очно и онлайн, свыше 300 специалистов в системе глобального образования и 50 EdTech-организаций из многих стран, включая Россию, Финляндию, США, Францию, Великобританию, Австралию, Венгрию, а также опытные педагоги, директора школ, руководители ведущих образовательных организаций", - рассказал собеседник агентства.

По информации корпорации, спикеры обсудят пути развития школ, новые технологии для повышения результативности обучения, применение цифровых технологий в учебном процессе и другие актуальные вопросы в сфере образования. "Впервые за всю историю конференции часть выступлений будет доступна для просмотра онлайн на сайте корпорации "Российский учебник", - отметили в пресс-службе.

Согласно программе мероприятия, среди ключевых спикеров конференции вице-президент по образованию Microsoft Энтони Сальсито, американский писатель, консультант по образованию Бони Хэмилтон, ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина Черникова, глава корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин, консультант в области образовательных стратегий Департамента образования в Хельсинки Илона Таймела и другие.

Организаторами конференции выступают "МИСиС" и Университет Национальной технологической инициативы "20.35" при поддержке Министерства науки и высшего образования.