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Полицейские в Москве предотвратили мошенничество на 12 млн руб.

В ходе оперативно-следственных действий задержали группу мужчин в возрасте от 25 до 52 лет.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в покушении на мошенничество на 12 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы главка МВД России по Москве Юрий Титов.

"Столичными оперативниками задержаны участники организованной группы, подозреваемые в покушении на мошенничество", - пояснил Юрий Титов.

Оперативниками установлено, что злоумышленники, предоставив в банк на территории города Москвы заведомо подложные уставные и учредительные документы одной из юридических организаций, пытались незаконным путем снять с ее расчетного счета денежные средства в размере 12 млн рублей. В ходе оперативно-следственных действий полицейские задержали злоумышленников - четверых мужчин в возрасте от 25 до 52 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.

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