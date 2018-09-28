Полиция задержала участников банды, промышлявшей разбоями в Москве

MОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция пресекла деятельности банды, участники которой, приезжие из ближнего зарубежья, промышляли разбоями в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В правоохранительные органы обратился 38-летний приезжий мужчина и сообщил о квартирном разбое. По словам потерпевшего, ночью в квартиру, которую он снимает в одном из домов на 4-й Новокузьминской улице, ворвались трое мужчин и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, похитили три мобильных телефона, ювелирные изделия, часы и документы, после чего скрылись на автомобиле. В результате оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов на Совхозной улице сотрудники полиции задержали пятерых участников нападения", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что среди задержанных было две девушки. Все члены банды - приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 25 лет до 31 года. Установлено, что одна из девушек была наводчицей, другая помогла соучастникам попасть в квартиру, куда приходила накануне нападения под предлогом аренды комнаты.

"В ходе обыска по месту пребывания подозреваемых обнаружены и изъяты похищенные вещи, а также три пистолета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемые арестованы", - сообщили в пресс-службе.