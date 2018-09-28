Жители Москвы смогут увидеть, как делают чипы для карт "Тройка" и "Мир"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Городская акция "День без турникетов", в рамках которой горожане могут познакомиться с работой городских предприятий и технопарков, пройдет в Москве с 4 по 6 октября. Как сообщается на сайте столичной мэрии, к акции присоединятся около 50 площадок.

"Организаторы подготовили для посетителей увлекательные экскурсии и мастер-классы. Так, в детском технопарке "Наукоград" можно будет увидеть, как работают 3D-сканер и 3D-принтер, и освоить авиатренажер на базе кабины самолета Як-40, - говорится в сообщении. - А на заводе "Микрон" покажут процесс выпуска RFID-меток и чипов, которыми ежедневно пользуются миллионы москвичей. Разработки предприятия используются в картах "Тройка", билетах аэроэкспресса, платежной карте "Мир" и в биометрическом загранпаспорте".

Участники акции в технопарке "Калибр" смогут узнать о VR-технологиях и синтезе ДНК, а также посмотреть на трехколесный автомобиль. В детском технопарке "Смарт-парк" пройдут экскурсии в лабораториях по нано- и микроэлектронике, нейроуправлению робототехническими системами и биомедицинской технике, а детский технопарк центра развития инжиниринга подготовил для своих просителей мастер-классы по автоконструированию и беспилотной технике.

На заводе "Полет-Хронос" экскурсанты смогут познакомиться с тампопечатью, технологией, с 1913 года используемой для нанесения изображения на циферблат, на полиграфическом предприятии "Пушкинская площадь" - понаблюдать за процессом печати журналов и книг, в компании "Феликс" - увидеть полный цикл изготовления мебели. Кроме того, экскурсии пройдут на столичных предприятиях по производству мороженого, лимонадов, сока, кваса.

День без турникетов проходит в Москве с 2012 года. Акция дает возможность горожанам заглянуть за кулисы городской промышленности, узнать о передовых технологиях и ведущих инновациях, увидеть своими глазами, как производятся товары.