Суд лишил родительских прав мужчину, из ревности отрубившего топором кисти супруге

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Серпуховский городской суд Московской области лишил родительских прав Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил кисти рук своей супруге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

"27 сентября Серпуховский суд удовлетворил исковые требования Маргариты Грачевой о лишении родительских прав Дмитрия Грачева на их несовершеннолетних детей", - сказал собеседник агентства.

Грачев обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия"). Суд арестовал его 13 декабря. Как следует из обвинительного заключения, Грачев на почве личных неприязненных отношений отвез жену в лес и отрубил ей кисти рук топором, после чего отвез в больницу для оказания помощи.

Затем он пришел в полицию и признался в содеянном.