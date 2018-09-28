{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд лишил родительских прав мужчину, из ревности отрубившего топором кисти супруге

После содеянного мужчина отвез жену в больницу для оказания помощи

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Серпуховский городской суд Московской области лишил родительских прав Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил кисти рук своей супруге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

"27 сентября Серпуховский суд удовлетворил исковые требования Маргариты Грачевой о лишении родительских прав Дмитрия Грачева на их несовершеннолетних детей", - сказал собеседник агентства.

Грачев обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия"). Суд арестовал его 13 декабря. Как следует из обвинительного заключения, Грачев на почве личных неприязненных отношений отвез жену в лес и отрубил ей кисти рук топором, после чего отвез в больницу для оказания помощи.

Затем он пришел в полицию и признался в содеянном.

Теги
Россия
В Москве отреставрируют здание Российского университета транспорта
После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ
Читать полностью