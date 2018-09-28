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На юго-востоке Москвы построят спортивный комплекс в стиле оригами с панорамными окнами

Комплекс будет расположен рядом со станцией метро "Некрасовка"
Проект спортивного комплекса Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
Проект спортивного комплекса
© Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москомархитектура утвердила проект здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на юго-востоке Москвы. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, дизайн фасада из металла и с панорамными окнами будет выполнен в стиле оригами.

"Основой для дизайна здания послужил архитектурный стиль оригами с приемами, заимствованными из одноименного японского декоративно-прикладного искусства. Архитектурные сооружения в таком стиле напоминают сложенные из треугольных или квадратных листов фигуры. Это трехэтажное здание по форме напоминает бумажный самолетик", - цитирует портал слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Один из самых крупных столичных ФОКов, площадь которого составит 18 тыс. кв. метров, вместит бассейны, тренажерные залы, площадки для командных и экстремальных видов спорта, каток, залы для хореографии и спортивной борьбы. Строительство комплекса, который расположится недалеко от станции метро "Некрасовка", начнется в этом году.

Территорию рядом со спортивным комплексом также благоустроят: там высадят деревья, организуют автомобильную и велопарковки, построят площадки для воркаута и сдачи норм ГТО.

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