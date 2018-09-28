Фильмы к юбилею Инны Чуриковой бесплатно покажут в кинотеатрах "Москино"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ретроспективу фильмов с участием Инны Чуриковой покажут бесплатно в кинотеатрах сети "Москино" с 5 по 7 октября. Показы фильмов приурочены к юбилею актрисы, который она отметит 5 октября, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы приглашаем поклонников таланта Инны Чуриковой и всех горожан отметить юбилей актрисы просмотром лучших фильмов, в которых она сыграла главные роли. Прежде всего это, конечно, работы ее мужа режиссера Глеба Панфилова, вместе они создали не один десяток интереснейших фильмов", - приводится на портале информация пресс-службы "Москино".

Показы 17 картин пройдут в девяти кинотеатрах - "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Салюте", "Сатурне", "Спутнике" и "Туле". Зрители увидят фильмы "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Без вины виноватые", "Память осени", "Тема", "Ребро Адама" и другие.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белeбей Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). После войны ее семья переехала в Москву. В кино Инна Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1961 г. эпизодическую роль в фильме режиссера Василия Ордынского "Тучи над Борском". Популярность Инне Чуриковой принес фильм Панфилова "В огне брода нет" (1968), где она сыграла деревенскую девушку Таню Теткину.

В 1991 году Чурикова получила звание народной артистки СССР. Снималась в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Начало", "Васса" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1985) и Государственной премии РФ (1997).