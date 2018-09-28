Капитан теплохода "Роза ветров" в Москве оштрафован за разведение огня в мангале на палубе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура выявила теплоход, на котором в нарушение правил пожарной безопасности разводили огонь в мангале. В ходе проверки были выявлены также неправильно пришвартованные суда на Москве-реке, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"В результате проведенных мероприятий выявлены нарушения правил плавания по внутренним водным путям РФ. Установлено, что стоянка теплоходов "Москва 24", "Солярис", "Вдохновение" и "Прага" организована в неположенном месте, у теплохода "Москва 222" отсутствует схема эвакуации, а на пассажирском теплоходе "Роза ветров" в нарушение требований пожарной безопасности разводится огонь в мангале", - отметили в ММТП.

По выявленным нарушениям капитаны теплоходов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ ("Нарушение правил плавания"). Санкция данной статьи предусматривает административный штраф от 500 до тыс. рублей или лишение права управления судном на срок до одного года.