Выставка гравюр Дали к изданию "Божественной комедии" 1960-го года открылась в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /Корр.ТАСС Наталия Крючкова/. Выставка, на которой представлено около 100 ксилографий Сальвадора Дали к юбилейному изданию "Божественной комедии", открылась в московском арт-центре "Ветошный". В коллекцию экспонатов также попал автограф художника, сделанный на титульном листе издания, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов выставки.

"На экспозиции представлены 100 подлинных гравюр Сальвадора Дали к юбилейному изданию "Божественной комедии", выполненные в уникальной технике ксилографии, в основе которой лежит принцип нанесения цветных красок на специально вырезанные доски. Полное собрание иллюстраций Дали наилучшего качества находится в собственности коллекционера Андреа Понтальти, любезно предоставившего их для московской выставки", - сказали в пресс-службе.

Работы размещены в двух залах в порядке, заданном развитием сюжета поэмы, и сопровождаются соответствующими отрывками из "Божественной комедии". Особенную ценность представляет, по словам организаторов, подлинный автограф Дали, сделанный на титульном листе издания поэмы 1960 года, который расположен рядом с силуэтом ангела.

Куратор выставки Ольга Клип убеждена, что экспозиция вызовет большой интерес у москвичей и гостей столицы. "Я ожидаю хорошей посещаемости, но вряд ли смогу спрогнозировать сейчас точно в количественном отношении. Но я уверена, что многие из тех, кто придет сюда один раз, затем прочитают "Божественную комедию" и вернутся, чтобы посмотреть выставку снова", - приводит ее слова пресс-служба.

Иллюстрации к произведению Данте были созданы художником в 1960-е годы. Дали написал 100 акварелей, которые затем были переведены на печатные пластины. Порядка 3,5 тыс. досок для работ были вырезаны вручную резчиком граверной мастерской Раймоном Жаке.