Собянин посетил фестиваль "Золотая осень", на котором представлена продукция фермеров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в пятницу площадку фестиваля "Золотая осень" на востоке столицы, куда привезли свою продукцию фермеры из более чем 50 российских регионов.

Гастрономический фестиваль "Золотая осень" стартовал в Москве 28 сентября и продлится до 7 октября. Специально на фестиваль в Москву съехались фермеры со всей страны, которые привезли разнообразные продукты, включая овощи, фрукты, молочные продукты, в особенности сыры, а также мясные деликатесы и рыбу.

"В Москве очень много праздников, очень много красивых площадок, а на периферии ничего нет. В Новокосино просили сделать такую фестивальную площадку. Мы такую площадку сделали, и сегодня можно сказать, что по количеству людей, которые посещают, и по товарообороту на фестивалях, это вторая площадка после Тверской", - сказал Собянин.

"Осень - пора сбора и торговли урожаем, этот урожай привезли в Москву тысячи предприятий из более, чем 50 регионов нашей страны. Здесь можно купить все - овощи, фрукты, мясную продукцию", - добавил мэр.

Помимо этого, на фестивальных площадках традиционно проходят концерты и мастер-классы, добавил Собянин. "Это не просто торговля - это праздник. Приглашаю всех москвичей, до 7 октября фестиваль "Золотая осень" будет принимать гостей", - заключил он.

О фестивале

Как ранее рассказали организаторы, посетителей ждет продуктовое разнообразие на площадках на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, улицах Новый Арбат, Городецкая и Профсоюзная, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Юности в Зеленограде.

На фестивале будут действовать и тематические площадки, к примеру, на Кузнецком мосту развернется сырная ярмарка, а на переходе от Манежной площади к площади Революции - рыбная, где можно будет приобрести и морепродукты. Также гостей "Золотой осени" ждут кулинарные и творческие мастер-классы, концерты и интерактивные программы.