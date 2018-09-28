В Москве запустили бесплатный дайджест об изменениях в законодательстве для малого бизнеса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бесплатный дайджест, рассказывающий обо всех изменениях в законодательстве, запустили в Москве для малых и средних предпринимателей. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

"Заработал "Законодательный бизнес-дайджест" - новый онлайн-инструмент для предпринимателей, теперь им будет проще ориентироваться в нормативных документах и оперативно узнавать об изменениях в федеральном и региональном законодательстве", - сказала она.

Ознакомиться с содержанием дайджеста все желающие могут в режиме "онлайн" на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" (структура, подведомственная департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы - прим. ТАСС), либо подписавшись на рассылку. Все сообщения делятся на категории по различным сферам предпринимательской деятельности: торговля, строительство, недвижимость, транспорт, здравоохранение. Также пользователям предлагается выбрать тип обзора - федеральный или региональный - и интересующий их период.

"Правительство Москвы постоянно расширяет линейку бесплатных онлайн-сервисов для бизнеса: это полезные цифровые помощники, которые позволяют экономить и время, и деньги", - заметила Сергунина. Если же у предпринимателей останутся вопросы после прочтения дайджеста или если они захотят более детально изучить изменения в законодательстве, получить консультацию можно в любом из 15-и центров услуг для бизнеса, которые открыты во всех административных округах Москвы.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в столице запускается серия из 70 тренингов об изменениях в законодательстве для руководителей, юристов, специалистов кадровых и бухгалтерских служб малых и средних предприятий. Длительность каждого тренинга - от двух до шести академических часов.