Крытый стадион "Олимп" в Новокосине будет открыт до конца года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Крытый футбольный стадион "Олимп" в столичном районе Новокосино будет открыт до конца года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра стадиона.

"Мы обещали жителям, уже снесли, плохонький был стадион, но сейчас (будет) такое уникальное сооружение - крытый стадион, на котором можно играть круглый год и в любую погоду. Давайте активно включайтесь и начинайте осваивать помещение. В декабре жду отсюда видеосюжеты о том, как детишки будут здесь играть", - сказал мэр.

Он отметил, что любители спорта в Новокосине получат полноценное футбольное поле под крышей.

Как рассказал глава департамента спорта Москвы Николай Гуляев, сейчас стадион представляет собой современное сооружение, позволяющее проводить официальные матчи чемпионата Москвы. "Это практически самый современный футбольный манеж Москвы. Его строительство началось в конце 2016 года, планируем, что первые дети смогут заниматься здесь в начале декабря", - сказал он.

Новый манеж "Олимп" появится на месте одноименного футбольного стадиона, который пришлось разобрать, поскольку в 2012 году он попал в зону строительства оборотных тупиков станции метро "Новокосино". Основные строительные работы уже завершены, сейчас ведутся работы по монтажу автоматики инженерных систем.