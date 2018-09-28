Департамент строительства Москвы объявил конкурс на реставрацию здания театра им. Пушкина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Департамент строительства Москвы объявил конкурс на изыскательские работы и разработку концепции по реставрации здания Московского драматического театра им. А.С. Пушкина на Тверском бульваре, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.

"Основными целями выполнения работ являются: комплексная реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия с сохранением исторического облика, создание необходимых условий для творческой и репетиционной деятельности коллектива театра и комфортных условий для посетителей, оснащение театра современными инженерными системами, создание и оснащение сцены и зрительного зала современным театрально- технологическим оборудованием", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Здание театра является объектом культурного наследия федерального значения "Дом жилой, XVIII-XIX вв.". Под частью здания имеется подвал. В сообщении отмечается, что проектно-изыскательские работы займут примерно 6,5 месяца, начальная (максимальная) цена контракта составляет 13 млн руб. Подведение итогов конкурса запланировано 23 октября 2018 года.