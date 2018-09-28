Универсиада в Красноярске надолго запомнится россиянам и иностранцам

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске надолго запомнится как россиянам, так и зарубежным гостям. Такое мнение высказала журналистам заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.

Торжественное мероприятие, посвященное презентации зимней Универсиады-2019 в Красноярске, прошло в пятницу в Москве. Презентация состоялась в здании Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие приурочено к старту российского этапа эстафеты огня Универсиады, который начнется 29 сентября в Москве.

"Красноярская Универсиада будет одной из самых уникальных в том смысле, что в ней примут участие рекордное количество стран, которые будут соревноваться в рекордном количестве видов спорта, - сказала Паршикова. - Конечно, мы увидим не только уникальные объекты, но и радушие местных жителей, которое мы видели на всех крупных спортивных событиях, прошедших в городах нашей страны. Универсиада продолжит традиции нашего государства, которое открывает двери для студентов всего мира".

"Для нас большая честь быть сегодня в Москве. Мы находимся на финальном этапе подготовки Красноярска к Универсиаде - активно строится инфраструктура, вводятся в эксплуатацию объекты, а в октябре город примет большое количество тестовых мероприятий. Завтра стартует российский этап эстафеты огня в Москве, это важное символическое событие. Приглашаем всех гостей посетить наш гостеприимный и красивый город, чтобы окунуться в атмосферу Студенческих игр", - сказал журналистам руководитель Дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

Красноярск преображается к Универсиаде

До старта Студенческих игр осталось 155 дней, и в Красноярске проходят последние приготовления к большому спортивному празднику. Как рассказал мэр города Сергей Еремин, Универсиада поможет показать Красноярск с новых сторон.

"Город с волнением ждет и наблюдает за эстафетой огня - прошел международный этап, на очереди федеральный, и огонь приедет уже в скором времени в Красноярск, - отметил мэр. - Наш город по-особенному ждет это событие, он открывается всему миру, поэтому для нас это одно из самых знаковых мероприятий. Мы хотим, чтобы Красноярск по-новому предстал перед жителями России и, конечно, по-особому - перед жителями всей планеты. Красноярск должен стать еще дружелюбнее во всех отношениях, городская среда должна показать сибирский колорит, мы должны показать свое гостеприимство".

"Красноярск не зря называют сердцем и силой Сибири, город в этом году отметил 390-летие, и мы активно занимаемся его преображением", - заключил он.

Соединение позитивной энергии молодежи и спорта может разрушить все видимые и невидимые границы между странами, считает президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов. "Студенческий спорт дал дорогу на олимпийский пьедестал многим ребятам, но есть и обратные примеры, когда заслуженные чемпионы Игр специально приезжали на Универсиаду, чтобы завоевать медали - например, гимнастка Евгения Канаева и сноубордист Николай Олюнин. Надеюсь, что предстоящая Универсиада объединит молодежь по всему миру, а огонь Игр согреет их сердца", - сказал Сейранов.

Первой из российских городов эстафету примет Москва, затем огонь отправится в путешествие по 17 регионам и будет доставлен в столицу Студенческих игр - Красноярск - 1 марта 2019 года. Россия в третий раз примет Универсиаду. С 2 по 12 марта свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.