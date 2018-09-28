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На севере Москвы на ж/д станции Петровско-Разумовская погиб рабочий от удара током

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рабочий погиб от удара током на железнодорожной станции Петровско-Разумовская на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Наталья Федорова.

"По предварительным данным, 28 сентября в ночное время возле станции Петровско-Разумовская Москвы при производстве ремонтных работ смертельно травмирован электрическим током 40-летний электромонтер-линейщик одного из обществ с ограниченной ответственностью", - сообщила она.

По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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