В Москве отреставрируют академический театр имени Владимира Маяковского

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение провести реставрационные работы Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Объявлен конкурс на выполнение изыскательских работ и разработке детальной концепции работ реставрации с приспособлением комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Московский академический театр имени Владимира Маяковского" в центральном округе столицы. Продолжительность проектирования не должна превышать полгода с момента подписания государственного контракта. Подведение итогов запланировано на 18 октября. Начальная цена контракта составляет 18,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Проектом предусматривается сохранить исторический облик объекта, при этом приспособив его для современного использования. Кроме того, будут созданы необходимые условия для творческой и репетиционной деятельности коллектива театра и комфортных условий для посетителей. Театр оснастят современными инженерными системами, сцену и зрительный зал оборудуют современным театрально-технологическим оборудованием.

Кроме того, проектом также предусмотрены снос аварийного здания общей площадью 111,7 квадратных метра, а также пристроек к основному зданию со стороны двора, общей площадью 1,2 тыс. квадратных метра; восстановление утраченной исторической крыши площадью 550 квадратных метра; строительство нового разновысотного корпуса 3-5 этажей площадью 7,6 тыс. квадратных метра.