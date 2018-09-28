Автомобилистам Москвы рекомендовали отложить поездки до 20:00 из-за непогоды

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москвичей предупредили о затяжных пробках вечером в пятницу из-за длительных дождей. В связи с этим водителям рекомендовали совершать поездки после 20:00 мск, сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Как уточнили в организации, по прогнозу синоптиков, до конца дня будет идти дождь. Непогода и ограничение видимости негативно влияют на дорожную ситуацию и приводят к увеличению количества мелких ДТП. Вечерний час пик будет значительно растянут по времени, затруднения начнутся после 16 часов. Основные заторы прогнозируются на Садовом кольце, ТТК и МКАДе, а также на вылетных магистралях по направлению в область.

"Рекомендуем автомобилистам перенести поездки на более позднее время, - после 20 часов. Кроме того, во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации, просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах", - говорится в сообщении.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций.