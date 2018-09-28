Конкурс молодых ученых в шестой раз проходит в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Конкурс молодых ученых на соискание премии правительства Москвы проходит в столице, сообщили в пятницу ТАСС в столичном правительстве.

"Прием конкурсных заявок на премию правительства Москвы молодым ученым стартовал в шестой раз, победители каждой из 22 номинаций получат по 1,5 млн рублей", - сообщил собеседник агентства, отметив, что прием заявок продлится до 12 октября.

Согласно положению конкурса, в состязании могут принять участие молодые люди до 36 лет, являющиеся гражданами РФ и работающие в московских организациях. "В этом году снято ограничение по количеству выдвигаемых кандидатур от одной организации, также молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно разрешено участие в конкурсе в составе научного коллектива", - добавил собеседник агентства.

Организаторы конкурса отмечают важность поощрения научных разработок молодых ученых. "Наука является одной из основных составляющих роста экономики города и способна обеспечить благосостояние населения города в долгосрочной перспективе и развитие всех отраслей, в том числе: здравоохранение, строительство, транспорт, жилищно- коммунальное хозяйство", - сказал собеседник агентства.

Поддержка идей и признание разработок

По словам самих молодых ученых, конкурс дает не только шанс на получение премии, но и возможность получить экспертную оценку своего проекта. "Участие в конкурсе дало возможность пообщаться с первыми лицами крупнейших инновационных предприятий города Москвы, которые оценивали нашу разработку и дали важные замечания и напутствия, советы, над которыми сейчас и работаем", - рассказывает лауреат конкурса прошлого года Петр Лега.

Команда, в составе которой он представлял на конкурс свою разработку, стала победителем только на третий год участия. Его коллега по исследованию Дмитрий Кучин отмечает, что поражение должно служить мотивацией. "Думаю, любому будет приятно получить денежный приз и признание его работы. Тем, кто подает заявки на конкурс, посоветовал бы не расстраиваться в случае поражения, усовершенствовать свои разработки и участвовать снова", - сказал он.

Еще одна победительница конкурса Наталья Мельникова отметила, что проведение такого конкурса повышает престижность профессии ученого, способствует привлечению и закреплению молодых специалистов в науке. "Очень важно, что правительство Москвы заинтересовано в работах молодых ученых, поддерживает и поощряет их, в том числе и значительным размером премии", - заявила она в беседе с ТАСС.

Ее поддержал и лауреат конкурса 2017 года, доктор наук Николай Пименов, который также одержал победу в конкурсе на второй год участия. "Победа в конкурсе - это оценка научных достижений ученого, их значимости для экономики и города Москвы", - отметил он.

О конкурсе

Конкурс молодых ученых проводится в Москве ежегодно с 2013 года. За это время его лауреатами стали 190 молодых исследователей и разработчиков, общая призовая сумма составила 110 млн рублей.

Ранее глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин отмечал, что молодые ученые являются драйвером развития науки и ее будущим. "Правительство Москвы заинтересовано в том, чтобы талантливые молодые исследователи и разработчики могли реализовывать свои проекты в столице, чтобы они шли работать в московские научные, исследовательские организации и на предприятия города, ориентированные на выпуск наукоемкой высокотехнологичной продукции", - сказал он.