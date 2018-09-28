Робот Алиса Зеленоградская встретит гостей конференции по наноэлектронике в Москве

"Первый полноростовой антропоморфный робот "Алиса" будет встречать участников конференции в фойе и отвечать на вопросы гостей", - сказал собеседник агентства. Он рассказал, что "Алиса" - один из нескольких в линейке человекообразных роботов компании "Нейроботикс". Разработка с портретным сходством и эмоциональным поведением может применяться дома, в школах и университетах, больницах, офисах и выставочных залах. Первая версия "Алисы" появилась в 2012 году, она умела разговаривать и использовать мимику.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Робот по имени Алиса Зеленоградская встретит гостей Всероссийской научно-технической конференции "Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем", которая пройдет с 1 по 4 октября на территории бизнес-инкубатора "Зеленоград". Об этом сообщили ТАСС в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Робот может работать по скрипту автономного поведения, либо функционировать в режиме телеуправления от оператора.

"Для управления роботом "Алиса" используется нейроинтерфейс - биосигналы мозга переводятся в команды управления роботом - вперед, назад, влево и вправо", - продолжил собеседник агентства. Еще один способ - мио- интерфейс, сигналы с поверхности кожи над мышцами конечностей регистрируются и переводятся в управляющие сигналы. Робот обладает человекоподобной мимикой, в него установлены 18 лицевых приводов. HD-зрение позволяет определять человека и его эмоции, реагировать на них.

"Антропоморфная рука на гибкой пневматике имеет 18 степеней подвижности, 6 из них приходится на пальцы, подъемная сила руки - 5 килограмм", - заметили в департаменте.

О конференции

Предстоящая конференция станет одним из крупнейших мероприятий в области систем автоматизированного проектирования в России и странах СНГ. Она проходит при поддержке правительства Москвы раз в два года и последние несколько лет проходит в Зеленограде.

Как ожидается, в этом году конференция будет поделена на 12 секций, охватывающих актуальные вопросы микро- и наноэлектроники. В частности, как заметили в ведомстве, 1 октября, в первый день работы конференции пройдут презентации научно-технических достижений российских и зарубежных компаний, развивающих микроэлектронику и информационные технологии в России.

Во второй же день состоится официальное открытие и пленарная сессия, в рамках которой специалисты обсудят проблемы разработки и применения интегральных схем, интеллектуализацию информационных систем, перспективы развития и использования кремний-углеродных технологий и другие актуальные для отрасли вопросы.