В московском парке "Россия - моя история" пройдет реконструкция

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Реконструкция пройдет в московском парке "Россия - моя история", ее итогом станет обновление залов и увеличение доли интерактивного контента, сообщил журналистам руководитель исторического парка проекта "Россия - моя история" Иван Есин.

"Фактически мы только начинаем эту реконструкцию, предусмотрена полная модернизация исторического парка в Москве. Перед посетителями предстанут новые залы, мы дополняем свою мультимедийную выставку реконструкциями", - сказал он в кулуарах федерального форума "История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего" в Ставрополе.

По словам Есина, реконструкция будет проходить в несколько этапов, провести все работы планируется до февраля 2019 года. Исторический парк наполнят не музейными экспонатами, а интерактивными предметами.

"Можно будет проверить, как работают те или иные механизмы, подержать в руке муляжи оружия, посмотреть, сколько весило облачение того или иного воина. Все это призвано еще больше стимулировать интерес к истории, чтобы люди не только с помощью мультимедийных технологий, но и с помощью собственных ощущений могли понимать, как развивалось наше государство с древнейших времен до сегодняшнего дня", - отметил Есин.

Как сообщалось, московский парк "Россия - моя история" был открыт в декабре 2015 года и стал первым мультимедийным парком, посвященном Отечества на территории страны. За несколько лет общее число посетителей составило около 7 млн человек.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России, география проекта на данный момент насчитывает 17 городов. Федеральный форум "История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего" проходит в Ставрополе при поддержке Патриаршего совета по культуре, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Ставропольского края.