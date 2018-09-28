Резидент технопарка в Москве получил сертификат в области биоаналитики и фармокинетики

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Резидент московского технопарка "Слава" - компания "Центр фармацевтической аналитики" - получил сертификат в области биоаналитики и фармокинетики. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

"По результатам аудита была подтверждена область сертификации в отношении научно-исследовательской работы, проведения биоаналитических исследований, проведения фармакокинетических исследований и сравнительного теста кинетики растворения", - сказал собеседник агентства. Он заметил, что проверка на предмет соответствия требованиям стандартов ИСО проходила в системе Росконтроля.

Как сообщили ТАСС в самой компании, система менеджмента качества по международному стандарту ИСО - это "грамотная технология управления" бизнес-структурой. Она предполагает нормативное упорядочение всех производственных процессов на предприятии с целью их оптимизации.

"Аудит включал проверку соответствия деятельности и элементов системы менеджмента, в том числе производственных, управленческих и вспомогательных процессов, политики, целей, организационной структуры управления, документации", - сказал генеральный директор "Центра" Игорь Шохин. Он подчеркнул, что наличие сертификата поможет значительно повысить имидж компании, привлечь новых деловых партнеров, а также даст возможность участия в государственных тендерах и конкурсах.

О компании

"Центр фармацевтической аналитики" - новый лабораторный центр, выполняющий высококачественные исследования в области разработки и контроля инновационных и воспроизведенных лекарственных средств. Компания является резидентом столичного технопарка "Слава" с 2015 года.