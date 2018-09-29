В Московском регионе в субботу ожидается прохладная погода без осадков

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе в субботу днем не превысит 11 градусов тепла, ветер северо-западный до 10 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем термометры в Москве покажут 8-10 градусов. "Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении. В ночь на воскресенье температура воздуха в столице опустится до 0-2 градусов.

В Подмосковье днем будет от 6 до 11 градусов тепла, ночью от минус 3 до 2 градусов тепла.

Днем синоптики прогнозируют северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. В ночные часы ожидается западный ветер 5-10 м/с.

Атмосферное давление в субботу составит 748 мм ртутного столба.